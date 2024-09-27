Продать собственные органы через Интернет пытался житель Актобе
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В Актобе полицейские задержали местного жителя, который пытался продать свою почку. Объявление он опубликовал в Интернете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В этом году в Казахстане резко возросло количество дел, связанных с незаконной продажей органов. Как рассказали в МВД, уже зарегистрировано 15 подобных фактов. Показатель превышает прошлогодний в три раза. Тенденция тревожит не только полицейских, но и медиков.
Очередная попытка заработать на продаже органов произошла в Актобе. Молодой мужчина через Интернет решил продать свою почку за 9 миллионов тенге. Объявление увидели прокуроры. Неудавшегося продавца органов нашли и арестовали. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК РК.
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