Продать собственные органы через Интернет пытался житель Актобе

В Актобе полицейские задержали местного жителя, который пытался продать свою почку. Объявление он опубликовал в Интернете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В этом году в Казахстане резко возросло количество дел, связанных с незаконной продажей органов. Как рассказали в МВД, уже зарегистрировано 15 подобных фактов. Показатель превышает прошлогодний в три раза. Тенденция тревожит не только полицейских, но и медиков.

Очередная попытка заработать на продаже органов произошла в Актобе. Молодой мужчина через Интернет решил продать свою почку за 9 миллионов тенге. Объявление увидели прокуроры. Неудавшегося продавца органов нашли и арестовали. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК РК.