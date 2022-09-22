Продать автомат Калашникова за три миллиона тенге пытались в Алматы

В Алматы пытались продать автомат Калашникова за три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сделку

По данным информационного центра МВД, злоумышленник пытался сбыть автомат Калашникова за три миллиона тенге. Сделку пресекли сотрудники УБОП при координации прокуратуры города.

"По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 миллиметра. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию. В настоящее время в рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 287 части 4 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.