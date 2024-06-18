Проданный за бесценок "Ледовый дворец" в Шымкенте вернули в госсобственность

"Ледовый дворец" в Шымкенте вернули в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Меры по возврату были приняты городским Антикором и прокуратурой.

В прокуратуре сообщили, что суд первой инстанции отменил договор купли-продажи о реализации доли ТОО "Дворец спорта" за 128 млн тенге. Решение суда не вступило в законную силу.

В 2017 году акимат Шымкента реализовал на аукционе 67% своей доли в ТОО "Дворец спорта". С третьей попытки единственный ледовый объект города приобрела компания ТОО "Мунай Қурылыс Сервис" за 128 млн тенге. Причину продажи в администрации города семь лет назад объяснили тем, что государству накладно содержать на балансе этот спортивный объект, мол за последние три года он принёс убытки почти на 40 млн тенге.

Однако вскоре акимат начал арендовать здание. Так, с 2017 по 2023 годы за аренду спорткомплекса государство заплатило более 1 млрд тенге.