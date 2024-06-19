Проданный за 90 млн тенге багажный терминал "Хоргос" вернули в госсобственность

Проданный с нарушениями багажный терминал МЦПС "Хоргос" вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Проверочными мероприятиями органов прокуратуры установлено, что в 2018 году за 90 млн тенге реализован багажный терминал Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", площадью более 900 м2.

“В 2023 году заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под ним, площадью 1,9 га, на сумму 500 тыс тенге. Однако, правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов. Более того, отчуждение земельного участка произведено спустя 4 года после реализации здания”, - говорится в сообщении.

Для возврата указанных активов в государственную собственность прокуроры обратились в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда области Жетысу исковые требования удовлетворены, договоры признаны недействительными.