Пробные тесты на права могут ввести в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил о возможности введения в Казахстане платных пробных экзаменов на получение водительских прав, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы прорабатываем возможность предоставления доступа к пробным экзаменам через платформу eGov.kz, чтобы люди (прошли их - Прим. ред.) до того, как в реальности пойдут сдавать теоретическую часть экзамена. Как ЕНТ сдают пробно, так они могут попробовать себя в теоретическом экзамене на получение водительских прав", - сообщил Мадиев.

Но он не сказал, сколько эта услуга будет стоить.