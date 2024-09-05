Пробные тесты на права могут ввести в Казахстане
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил о возможности введения в Казахстане платных пробных экзаменов на получение водительских прав, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы прорабатываем возможность предоставления доступа к пробным экзаменам через платформу eGov.kz, чтобы люди (прошли их - Прим. ред.) до того, как в реальности пойдут сдавать теоретическую часть экзамена. Как ЕНТ сдают пробно, так они могут попробовать себя в теоретическом экзамене на получение водительских прав", - сообщил Мадиев.
Но он не сказал, сколько эта услуга будет стоить.
"Мы должны совместно с МВД это все просчитать и расписать весь бизнес-процесс, установить какую-то пошлину. Ведь пробный ЕНТ тоже платный, и здесь тоже технические, человеческие ресурсы будут вовлечены. Поэтому мы считаем, что какую-то символическую плату нужно вводить, даже для дисциплины самих людей, которые готовятся сдавать эти экзамены", - резюмировал министр.
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