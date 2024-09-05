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Пробные тесты на права могут ввести в Казахстане

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BaigeNews.kz/Оксана Самойлова Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил о возможности введения в Казахстане платных пробных экзаменов на получение водительских прав, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Мы прорабатываем возможность предоставления доступа к пробным экзаменам через платформу eGov.kz, чтобы люди (прошли их - Прим. ред.) до того, как в реальности пойдут сдавать теоретическую часть экзамена. Как ЕНТ сдают пробно, так они могут попробовать себя в теоретическом экзамене на получение водительских прав", - сообщил Мадиев.

Но он не сказал, сколько эта услуга будет стоить. 

"Мы должны совместно с МВД это все просчитать и расписать весь бизнес-процесс, установить какую-то пошлину. Ведь пробный ЕНТ тоже платный, и здесь тоже технические, человеческие ресурсы будут вовлечены. Поэтому мы считаем, что какую-то символическую плату нужно вводить, даже для дисциплины самих людей, которые готовятся сдавать эти экзамены", - резюмировал министр.

 

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