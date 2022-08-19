Проблемы ЖКХ и материнская смертность. На какие проблемы обратил внимание премьер в Павлодарской области

Фото: Primeminister.kz

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с развитием социальной сферы региона и работой производственных объектов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Глава правительства оценил ход застройки микрорайона "Достык", первую очередь которого планируется завершить в 2023 году. На сегодня здесь введены в эксплуатацию шесть новых многоквартирных жилых домов, строятся еще 11 домов и инженерные коммуникации к ним. В микрорайоне будут построены две школы на 2000 мест, два детсада на 600 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и подстанция скорой помощи.

Алихан Смаилов напомнил, что в соответствии с поручением главы государства основным принципом новой жилищной политики должно стать повышение доступности жилья, особенно для социально уязвимых слоев населения.

"Акимату Павлодарской области необходимо приложить все усилия по развитию жилищного строительства, а также модернизации и реконструкции тепловых сетей. Следует обратить особое внимание на бесперебойное обеспечение павлодарцев теплом и горячим водоснабжением", — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства добавил, что ведутся переговоры с российской стороной о газификации северных и восточных регионов страны.

Алихан Смаилов также посетил общеобразовательную школу №7 на 880 мест, в которой был проведен капитальный ремонт по региональной программе "Заманауи мектеп".

Премьер-министр отметил, что в стране принимаются системные меры по развитию сферы образования: строятся новые и модернизируются существующие школы, увеличивается госзаказ и количество грантов, ежегодно повышаются зарплаты педагогам. В частности, в Павлодарской области до конца года планируется открыть пять новых школ.

"Мы должны обеспечивать детям хорошие условия для обучения. Правительство будет расширять эту работу. Вместе с тем в регионе сохраняются проблемы с очередностью в детские сады и нехваткой ученических мест. Вы должны безотлагательно решать эту проблему", — сказал глава правительства.

Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение областного перинатального центра на 160 мест, запущенного в 2015 году.

Алихан Смаилов подчеркнул, что финансирование сферы здравоохранения ежегодно увеличивается, но в области отмечаются достаточно высокие показатели младенческой и материнской смертности.

"Усильте работу по проведению своевременной диагностики и оснащению медучреждений новым оборудованием, это позволит уменьшить число таких случаев", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил, что создание условий для реабилитации детей с заболеваниями — одна из основных задач акимата в этой сфере.

Затем Алихан Смаилов посетил предприятие ТОО "Вектор Павлодар", занимающееся выпуском легкосплавных автомобильных дисков. Это производство было запущено в 2017 году за счёт частных инвестиций. Выпускаемая продукция поставляется на экспорт и отечественным автозаводам.