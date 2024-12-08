В Казахстане прошли довыборы в областные, городские и районные маслихаты, в которых депутаты досрочно оставили свои места. Их провели во всех областях и мегаполисах, кроме Алматы.

В Алматинской области довыборы прошли в семи избирательных округах. Кандидатами в депутаты маслихатов были зарегистрированы 22 человека, шесть из них были выдвинуты политическими партиями, 16 – самовыдвиженцы. Среди них 20 мужчин и две женщины.

Свои кандидатуры в депутаты маслихата Илийского района выдвинули три человека: Асхат Джамаров, Нурлан Түймелиев, Сакен Жансаров.

"Всего три кандидата в депутаты представили свои кандидатуры на текущие выборы. Насколько мне известно, все они проводили агитационную работу до 7 декабря в разных посёлках района. Выборы проходят на нескольких участках по району. На следующей неделе будет известно, кого выберут наши жители", – прокомментировал аким сельского округа Отеген батыр Илийского района Канат Рахимов.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с кандидатами в депутаты маслихата Илийского района и узнала, какие проблемы сельских жителей они намерены решить.

Асхат Джамаров много лет живёт в посёлке Отеген батыр, здесь он и работает главным инженером на коммунальном предприятиии "Іле коммуналдық шаруашылығы", контролирует работы по инженерным сетям и сооружениям, является электромехаником. Поэтому совершенно неудивительно, что в своей выборной программе он отметил, что первым делом в качестве депутата он намерен решать проблему дорожной инфраструктуры. Действительно, во многих посёлках Энергетического сельского округа нет нормальных дорог, даже в самом районном центре – Отеген батыр. Местные исполнительные органы говорят, что на эти цели нет финансирования, потому приходится латать ямы, но о проблеме в акимате знают.

"В первую очередь, я считаю, необходимо улучшить состояние дорог и обратить внимание на проблемы коммунальной сферы. Я много лет работаю в этой сфере, поэтому хорошо знаю о проблемах, которые надо решить. Особое внимание стоит обратить и на водные проблемы, с которым сталкиваются жители. Не только у нас, везде есть проблемы в коммунальной сфере. Стоит обратить внимание и на такую проблему как переполненность школ. Население района и области в целом растёт, и чтобы устранить трёхсменку и двухсменку нужно строить новые комфортные школы. Необходимо также работать с населением, наладить диалог, чтобы знать, в чём сейчас нуждаются жители, и улучшать благосостояние района", – рассказал о своих целях кандидат в депутаты Асхат Джамаров.

Он также прокомментировал вопрос строительства жилья. В Отеген батыре за последние годы было возведено очень много построек – это частные жилые дома, магазины, торговые дома, аптеки, базары и бизнес-центры. И это при том, что для жителей, состоящих в очереди на получение жилья по госпрограмме, в посёлке земли нет.

"Пригород надо развивать. Поэтому, конечно, нам необходимо возвести благоустроенные дома. Я проводил агитационную работу в Жетыгенском сельском округе и обозначил все свои цели в рамках избирательной программы. Надеюсь, что жители меня выберут, и я займусь решением проблем, указанных в моей предвыборной программе", – заключил Асхат Джамаров.

Нурлан Туймелиев является предпринимателем, свою кандидатуру выдвинул от партии Amanat. Он рассказал, что живёт в посёлке Отеген батыр уже 34 года, наизусть знает весь Илийский район и то, какие проблемы тут нужно решить. Он уже был депутатом и решал проблемы молодёжи, старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Его предвыборная программа состоит из 10 пунктов, в числе которых ремонт дорог, решение водных проблем, проведение газа в посёлки, которые ещё не обеспечены газовым отоплением.

"Депутат – это человек, который должен быть всегда с народом, который помогает решать проблемы населения на уровне государства и по закону. Депутат должен быть честным, слышащим и помогать людям. Государство через депутатов слышит голос народа", – отметил Нурлан Туймелиев.

Кого выбрали жители района, станет известно до 14 декабря.