Правительство РК приняло решение касательно энергопередающей организации ТОО "Шет-энерго", предоставляющей услуги жителям нескольких десятков сёл Шетского района Карагандинской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании комиссии по демонополизации экономики сообщил, что у "Шет-Энерго" через суд будет изъято имущество для дальнейшей передачи на баланс государства.

Причиной послужили жалобы сельчан на частые отключения электричества. В ходе мониторинга выявилось, что у компании не хватает мощности, к тому же практически все электросети сильно изношены и их некому ремонтировать за неимением аварийных бригад.

"Компанией регулярно допускались аварийные ситуации. Чтобы избежать нанесения вреда жизни и здоровью жителей Шетского района, было принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства", – сообщил сайт рrimeminister.kz.

Что же можно сказать о самой компании? ТОО "Шет-Энерго" – частное предприятие, образованное в 1997-1998 годах. На данный момент компания владеет 10 подстанциями, электрическими линиями общей протяжённостью более 700 км. Предприятие обслуживает 27 населённых пунктов Шетского района, где насчитывается около 3000 дворов и проживают более 15 тысяч человек. На собраниях и встречах жители этих сёл не раз поднимали вопрос о качестве услуг по электроснабжению. В частности, в сёлах Ақшоқы, Талды, Нураталды, Унирек, Красная поляна, Батық, Бурма, Акой, Аксу-Аюлы, Кеншоқы происходят частые отключения электроэнергии, особенно в ветреную погоду. Во время мониторинга со стороны сотрудников акимата района обнаружены скосы опор электроэнергии. Это также способствует частым самопроизвольным отключениям электричества.

"Отделом ЖКХ при акимате ведётся журнал мониторинга отключений. В 2020 году зафиксировано 65 отключений, 2021 году – 80, 2022 году – 81, 2023 году – 93 и в 2024 году зарегистрировано 144 отключения. На сегодняшний день ЛЭП и КТП находятся в неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия текущего и капитального ремонта со стороны ТОО "Шет-энерго" в течение многих лет, что приводит к устным, письменным жалобам со стороны жителей района и создаёт социальную напряжённость. К примеру, из-за несвоевременности и невозможности провести ремонтные работы в начале января 2023 года жители Шетского региона (27 населённых пунктов) пять дней оставались без электроснабжения", – сообщили в акимате Шетского района.

Помимо этого власти района обеспокоены несоблюдением техники безопасности на ЛЭП и КТП, где фиксируется гибель животных. При таких условиях не исключена и человеческая смерть. Кроме того, жители сёл недовольны тем, что при замыкании на электросетях у них дома многократно перегорала бытовая техника.

"При отключении электроэнергии представители ТОО "Шет-Энерго" не проводят разъяснительные работы, то есть в WhatsApp-чатах не пишут причину отключения, тем самым игнорируя сообщения жителей. Об отключениях электроэнергии не информируются даже местные исполнительные органы, то есть игнорируются телефонные звонки. Это является доказательством того, что у ТОО "Шет-Энерго" не имеется диспетчерская служба для информирования и быстрого реагирования, а также квалифицированные специалисты", – добавили в райакимате.

В акимате также привели такой факт: весной прошлого года по вине ТОО "Шет-Энерго" 11 сёл на пять дней остались без электричества. Причиной этого, как заявили в компании, явилась их задолженность перед энергоснабжающей организацией "Электржабдыктау". После встречи акима района с руководством двух компаний электроснабжение потребителей возобновили. Как выяснилось, отключение было незаконным, так как задолженность между предприятиями не касается рядовых потребителей.

Районный акимат неоднократно направлял компании "Шет-Энерго" уведомления о принятии мер, однако ТОО своевременно не устраняет аварийные ситуации из-за отсутствия необходимой техники и обученных кадров.

"Неоднократно проведены совещания на районном, областном уровне. Проведено совещание с участием представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Однако ответственные органы ограничены проведением внеплановых проверок и наложением штрафов, а необходимые ремонтные работы не проводятся. Данная ситуация создаёт угрозу нарушения надёжного электроснабжения жителей района и социально значимых объектов", – сообщили в акимате Шетского района.

Кроме того, в районе были установлены блочно-модульные комплексы для очистки воды, необходимой для потребления населением. Их мощность составляет 7 кВт, напряжение – 220В. Однако "Шет-Энерго" не даёт разрешение на их подключение. Поэтому новшество в районе пока простаивает.

Вероятно, в правительстве нашли единственно возможное решение данной ситуации – через суд изъять имущество "Шет-Энерго" в пользу государства. А жители района надеются на справедливое решение суда и ждут улучшений.