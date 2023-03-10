Проблемы шахтёров, объединение партий и претензии друг к другу. Важное из теледебатов

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В Казахстане в прямом эфире прошли телевизионные дебаты между кандидатами в депутаты мажилиса от семи политических партий. Во втором раунде у оппонентов была возможность задать друг другу по три вопроса, передаёт BaigeNews.kz.

Представляющий партию AMANAT Айдос Сарым предъявил Динаре Шукижановой из объединения Respublica то, что её партия создает "виртуальных двойников"

"Считаете себя партией бизнеса, но в программе нет упоминаний о пенсионерах и многодетных", - сказал Сарым.

Шукижанова ответила на выпад:

"Программа Respublica — это живой документ. Мы молодая партия, ездим по регионам и понимаем, какая обратная связь. Программа дополняется, видоизменяется. Я — человек из бизнеса, и понимаю, что документ будет работать в том случае, если программа гибкая. Наша экономика должна зарабатывать. Нам приходится создавать партии для того, чтобы наша экономика стала доходной. Наша программа дополняется новыми блоками. Я считаю, что нельзя написать программу и сказать все – мы ее будем реализовывать".

Жигули Дайрабаев обратился к представителю партии "Ак жол". Он призвал оппонента признать, что объединение долгие годы находится в парламенте и тоже виновато в формировании государственного монополитического капитализма, о котором открыто заявляет в своей программе.

"Как вы можете обвинять нас, если партия "Ак жол" всегда поднимала эти вопросы, делала поправки в закон, а правительство нас не слышит. Значит ответственность несет именно правительство, которое не слышит партию "Ак жол", - ответила Дания Еспаева, член Национального совета демократической партии.

Сенат лишний



Динара Шукижанова задала вопрос спикеру от Общенациональной социал-демократической партии: Почему ОСДП выступает за однопалатный парламент, и в какой из развитых стран такой парламент существует?

"Я делаю вывод, что партия Respublica против того, чтобы упраздняли верхнюю палату. Разложим по полочкам. Первое: Сенат сейчас выполняет непонятную функцию - одобряет или не одобряет законопроект. Мы говорим, что нужно сделать парламент однопалатным, но увеличить число депутатов мажилиса до 200. Нас 20 миллионов человек, один депутат может представлять 100 тысяч человек. Этого корпуса достаточно, чтобы были представлены все регионы. Нужно расширить представительство регионов в нижней палате".

Пора объединяться?

Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев, обращаясь к члену партии "Байтак", предложил объединиться.

"Вы предлагаете присоединиться к нам? Мы с большим удовольствием. Только на основе партии “Байтак” можно реализовать задачи, которые ставят все партии. Я предлагаю всем объединиться по теме зеленых отношений. Мы можем зайти вместе и пожалуйста, присоединяйтесь", – ответила представитель "Байтак" Айнур Сабитова.

Кто подумает о шахтёрах

Представляющий AMANAT Айдос Сарым обратился к оппоненту из партии "Байтак". Он высказал мнение, что экологические программы должны быть более близкими к жизни и учитывать существование моногородов, созданных вокруг шахт или предприятий. Что будет с шахтёрами, если Казахстан откажется от угля?

"Правильно ли я поняла, что вопрос, как защитить шахтёров, задаёт партия, которая имеет большой опыт представленности в парламенте. Разве не вы должны были вопрос решать о том, что уголь должен быть грамотно использован без ущерба здоровью человека? На наш взгляд, именно вы должны были, ваша партия должна была решать вопросы. Именно ваша партия должна была решать такие вопросы: сделать выплаты шахтёрам, достойную зарплату, обеспечить социальный пакет шахтёрам. Мы не занимаемся популизмом. Мы понимаем, какой это труд. Мы не за то, чтобы прекратить использовать уголь. Мы за то, чтобы экспортировать, и Казахстан может на этом зарабатывать", – ответила Айнур Сабитова.

Пенсионеры в партии

Представитель Respublica Динара Шукежанова и председатель ОСДП Асхат Рахимжанов спросили у главы НПК, как они собираются вести Казахстан в будущее, если “партия состоит из пенсионеров и бывших сотрудников правоохранительных органов”.