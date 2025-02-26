  • 26 Февраля, 13:42
  • BAIGENEWS

Проблемы с жильем вынудили мать восьмерых детей в Атырау отправить их в приют

Вынужденная мера.

Сегодня, 11:49
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: Unsplash

Многодетная мать из сельского округа под Атырау была вынуждена временно передать своих восьмерых детей на попечение государства из-за сложных бытовых условий, передаёт BaigeNews.kz.

В 2020 году семья получила жилье благодаря благотворительному фонду "Харекет". Однако спустя время дом оказался в аварийном состоянии – крыша протекала, система отопления не работала.

Из-за сложных условий 5 детей направили в областной центр адаптации несовершеннолетних, а 3 младших ребенка – в дом малютки.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Атырау Айжан Сарсембаевой, вопрос семьи рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних. В данный момент в доме проводятся ремонтные работы:

  • Восстановлена система отопления;
  • Улучшены внутренние условия.

После окончания ремонта дети смогут вернуться к матери.

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