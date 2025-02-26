Проблемы с жильем вынудили мать восьмерых детей в Атырау отправить их в приют
Вынужденная мера.
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Многодетная мать из сельского округа под Атырау была вынуждена временно передать своих восьмерых детей на попечение государства из-за сложных бытовых условий, передаёт BaigeNews.kz.
В 2020 году семья получила жилье благодаря благотворительному фонду "Харекет". Однако спустя время дом оказался в аварийном состоянии – крыша протекала, система отопления не работала.
Из-за сложных условий 5 детей направили в областной центр адаптации несовершеннолетних, а 3 младших ребенка – в дом малютки.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Атырау Айжан Сарсембаевой, вопрос семьи рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних. В данный момент в доме проводятся ремонтные работы:
- Восстановлена система отопления;
- Улучшены внутренние условия.
После окончания ремонта дети смогут вернуться к матери.
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