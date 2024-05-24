Проблемы с опорой моста через канал Новый Сокол возникли в Атырау
Сегодня, 19:56
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Сегодня, 19:56Сегодня, 19:56
152Фото: Иллюстративное фото
О проблеме с опорой моста и перекрытием движения по нему сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"24 мая произошла частичная просадка опоры моста областного значения (через канал Новый Сокол), находящегося на 16-17 километре дороги "Атырау-Индер". В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау-Хамит Ергалиев-Махамбет-Индер, в соответствии с приложенной схемой движения", - сообщили в компании.
Для обеспечения безопасности на участке ведётся круглосуточное дежурство.
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