Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал о бюджете, который был выделен для улучшения экологической ситуации в регионе, передает BaigeNews.kz.

По его словам, для решения экологических проблем города Хромтау предусмотрены частные инвестиции. Помимо этого, власти

планируют закупить одну передвижную лабораторию на весь регион.

"По Хромтау в рамках мероприятий мы проводим работы. Порядка 5-6 млрд (частных компаний заложено).Работы мы завершим до конца 2026 года", - сказал Шахаров.

Он добавил, что государственных компаний, которые загрязняют экологию, в регионе нет. Из бюджета предусмотрены средства на благоустройство. Озеленение города планируют реализовывать за счёт частных инвестиций. Также он сообщил, что в городе планируют устанавливать датчики для фиксирования загрязнения воздуха, и тоже на средства частных компаний.

Акимат же закупит одну передвижную лабораторию для фиксирования уровня загрязнения воздуха. Ее стоимость составляет около 300 млн тенге.

Ранее сообщалось, что качество воздуха проверили экологи в Караганде и Темиртау.