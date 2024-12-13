Проблемы с экологией в Хромтау будут решать за счёт частных инвестиций
Асхат Шахаров заявил, что государственных компаний, которые загрязняют экологию, в регионе нет.
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Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал о бюджете, который был выделен для улучшения экологической ситуации в регионе, передает BaigeNews.kz.
По его словам, для решения экологических проблем города Хромтау предусмотрены частные инвестиции. Помимо этого, власти
планируют закупить одну передвижную лабораторию на весь регион.
"По Хромтау в рамках мероприятий мы проводим работы. Порядка 5-6 млрд (частных компаний заложено).Работы мы завершим до конца 2026 года", - сказал Шахаров.
Он добавил, что государственных компаний, которые загрязняют экологию, в регионе нет. Из бюджета предусмотрены средства на благоустройство. Озеленение города планируют реализовывать за счёт частных инвестиций. Также он сообщил, что в городе планируют устанавливать датчики для фиксирования загрязнения воздуха, и тоже на средства частных компаний.
Акимат же закупит одну передвижную лабораторию для фиксирования уровня загрязнения воздуха. Ее стоимость составляет около 300 млн тенге.
Ранее сообщалось, что качество воздуха проверили экологи в Караганде и Темиртау.