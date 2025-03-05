После участившихся жалоб казахстанцев на невозможность дозвониться в службу скорой помощи, в Минздраве сообщили об альтернативных каналах дозвона до медиков, передаёт BaigeNews.kz.

По инциденту со сбоем связи на линии "103" в Алматы 3 марта с 23:40 до 00:00 проведена техническая экспертиза.

"Причиной недозвона стала некорректная работа E1-потока со стороны оператора связи. Для устранения проблемы предприняты меры по стабилизации связи. В настоящее время телефонная связь функционирует в штатном режиме", - сообщили в Минздраве.

В НКЦЭМ предупредили, что причиной нарушения связи при наборе 103 могут быть сбои в работе мобильной связи по линии сотового оператора, также некоторые модели сотовых телефонов могут не поддерживать связь с экстренными службами, либо производят неверную переадресацию.

При дозвоне на номера 103 необходимо добавлять префикс 9 перед набираемым номером.

Для вызова бригад Скорой помощи в регионах можно воспользоваться следующими альтернативными каналами связи.

Абайская область: 112 и 9103, 51-67-19, 51-61-23, 51-68-06, 8 705 506 4272, 8 705 798 2466, 8 747 08 99244

Акмолинская область: 112 и 9103, +7 (7162) 264749, 8 708 444 3027, 8 7162 55 12 43, 8 778 87 09 179, 8 7162 25 19 73, 8 7162 25 00 73, 8 7162 25 0873

Тelegram-бот: http://t.mepvl_103_bot. Call-центр поддержки пациентов: 8 778 870 9179.

Актюбинская область: 109, 112 и 9103, 51-26-05, 51-26-09, 51-26-11, 51-26-61.

Алматинская область: 112, 102 и 9103, 8 7277 47 29 24, 8 7277 47 29 26, 8 7277 47 29 28.

Telegram-bot: @alm_obl103bot.

Атырауская область: 109, 112 и 9103, 8 7122 20 45 05, 51 94 64, 52 27 18, 50 89 46, 50 93 41, +7 701 361 30 52, +7 701 361 30 49, +7 702 593 36 77, +7 775 837 03 74, +7 778 019 25 11.

Telegram-бот: https://t.me/atyrau_103_bot.

Восточно-Казахстанская область: 112 и 9103

Telegram-бот: https://t.me/vko_103_bot

Жамбылская область: 112 и 9103, 34-84-36, 45-05-85, 43-76-78, 54-99-56, 45-23-79, 54-64-57.

Шу – 8 (7264) 3-2-13-03,

Таласский район –8 (72644) 6-01-68,

Байзакский район: 8 702 294 60 69, Мойынкумский район – 87022946293.

Жетысуская область: 112 и 9103

Телеграмм бот: @t103bot.

Западно-Казахстанская область: 112 и 9103, 51-82-55

Карагандинская область: 112 и 9103

Костанайская область: 112 и 9103, 8 7142 26 53 82, 8 7142 26 00 27

Кызылординская область: 112 и 9103, 40 00 01

Телеграм бот: http://t.me/kzo_103_bot

Мангистауская область: 112 и 9103, +7 (7292) 42-43-46, 42-43-45, +7 700-430-88-09

Павлодарская область: 112, 109 и 9103, +7 (7182) 536430, 347126

Telegram-бот: http://t.me/pvl_103_bot

Северо-Казахстанская область: 112 и 9103, 8 7152 46 00 08

Туркестанская область: 112 и 9103, +7 (708) 478-97-78, +7 (708) 705-46-49

Улытауская область: 112, 109 и 9103, 76-74-82

Шымкент: 112 и 9103, 41-74-38, 41-74-37 ,41-74-35, 41-74-34, 41-74-33, 41-74-32, 41-74-43, 41-74-44, 41-74-40, 41-74-39, 41-75-01, 41-75-02, 41-75-00,41-74-45, 87053666630, 87014446695

Алматы: 112 и 9103

Астана: 112 и @ns103bot