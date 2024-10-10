Проблемы МСБ тормозят развитие экономики Казахстана

Проблемы, связанные с поддержкой МСБ, ставят под угрозу развитие экономики, передает BaigeNews.kz.

Малый и средний бизнес в развитых странах, отметил в своем запросе депутат Евгений Больгерт, обеспечивает 60% занятости и более 50% добавленной стоимости. В Казахстане же его доля не превышает 35%. А в объёме кредитования и то 19%. Цифры говорят, что нынешнего уровня поддержки бизнеса недостаточно.

Год назад правительство утвердило комплексный план развития машиностроения до 2028 года, напомнил сенатор. Документ предусмотрел выделение 600 миллиардов тенге через фонд развития промышленности. Пятьдесят миллиардов тенге субсидий от фонда "Даму" должны были пойти на кредиты для бизнеса. Но ни на этот, ни на следующий годы средств из республиканского бюджета предусмотрено не было.

"Ставки фонда развития промышленности выросли с 7 до 9%. С этим финансированием малый и средний бизнес связывал большие надежды. Однако ожидания не оправдались, что вызывает тревогу за перспективы отрасли. При этом комплексный план поставил задачу: увеличить производство в 4,5 раза - с 3 до 11 триллионов к 2029 году, индекс физического объема в 2,2 раза с ежегодным ростом не менее 10%. Как достичь этих целей, если для этого нет условий?", - задаётся вопросом депутат.

В этой связи Евгений Больгерт предложил обеспечить финансирование и субсидирование кредитов отрасли машиностроения согласно комплексному плану. Причем с учётом долга этого года.