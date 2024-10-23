Проблему заторов на границе с Китаем выясняет рабочая группа

Рабочая группа прибыла на казахстанско-китайскую границу для оперативного решения проблем заторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

"Главная сложность возникла на пункте пропуска "Нур Жолы - Хоргос", где очередь занята на две недели вперёд и на общем фоне дефицита свободных мест в социальных сетях и профильных чатах появились предложения о продаже брони, что вызывает определённое недовольство со стороны добросовестных перевозчиков и создаёт "благоприятные" условия для различных коррупционных проявлений", – отмечается в сообщении КГД.

Устранить условия нарушения режима работы сервиса CarGoRuqsat непосредственно на таможенный пост выехали сотрудники Главной транспортной прокуратуры и КГД.

"Рабочей группой исключаются вмешательства так называемых "помогаек" и программ-роботов, которые создают искусственный дефицит свободных мест в системе. Эти программы обходят защиту и за миллисекунды занимают очередь. В этой связи было принято решение изменить процесс бронирования. Теперь возможность бронирования очереди и выбор времени/даты прохождения пункта пропуска будет предоставлена пользователю после прохождения им форматно-логического контроля. Такая последовательность позволит отсеять лиц, спекулирующих местами в очереди, а добросовестному перевозчику пройти проверку на соответствие предъявляемым требованиям без лишней спешки и уже потом выбрать удобное для себя время проезда", отметили в КГД.

Сообщается, что с 28 октября выдача иностранных бланков разрешений на границе с КНР в пунктах пропуска будет временно приостановлена ввиду их отсутствия и до разрешения ситуации министерством транспорта РК.