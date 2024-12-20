  • 20 Декабря, 17:26
  • BAIGENEWS

Проблему затопления улиц в Астане решат в 2025 году

О принимаемых мерах рассказал аким.

Сегодня, 15:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
159
Фото: акимат Астаны

Проблема подтоплений улиц является одной из главных в Астане. Аким столицы Женис Касымбек рассказал, когда решат вопрос с ливнёвками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил градоначальник, в 2019 году в городе было 245 проблемных участков подтопления. Благодаря строительству систем ливневой канализации, очистке и реконструкции существующих очистных сооружений и коллекторов сегодня осталось решить вопрос только на четырёх участках - улица Рыскулова, проспект Туран, Триумфальная арка, Коргалжынское шоссе.

"Самыми проблемными участками прошлого сезона стали район проспекта Туран и Триумфальной арки. Здесь мы проводим работы по расширению напорных и проточных коллекторов, а в следующем году начнём строительство новых очистных сооружений. Весной больших наводнений быть не должно", - сказал Женис Касымбек.

Самое читаемое

Наверх