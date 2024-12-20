Проблема подтоплений улиц является одной из главных в Астане. Аким столицы Женис Касымбек рассказал, когда решат вопрос с ливнёвками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил градоначальник, в 2019 году в городе было 245 проблемных участков подтопления. Благодаря строительству систем ливневой канализации, очистке и реконструкции существующих очистных сооружений и коллекторов сегодня осталось решить вопрос только на четырёх участках - улица Рыскулова, проспект Туран, Триумфальная арка, Коргалжынское шоссе.