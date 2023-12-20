Проблему несовершенства системы водоснабжения в Казахстане обозначили аудиторы

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова представила результаты "Анализа эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Наталья Годунова затронула проблемы обеспечения централизованным водоснабжением в регионах Казахстана.

"Вы помните, даже жители столицы летом этого года испытали на себе проблемы с водой. Недавние случаи в Атырау и Темиртау. А что на селе? К примеру, аудитом ВАП установлено, что жители сёл Талапкер и Кажымукан Акмолинской области (13,5 тысячи человек) при наличии построенных в 2021 году разводящих сетей не имеют доступа к централизованному водоснабжению", - сказала она.

В Актюбинской области, по словам председателя аудиторской палаты, противоположная ситуация - выявлен факт реализации разными областными управлениями (строительства, а также энергетики и ЖКХ) двух проектов по подведению питьевого водоснабжения к одному и тому же населённому пункту – станции Жазык Хромтауского района общей стоимостью более 400 миллионов тенге.

"Один из них подведен для завода по производству масла мощностью 350 кубометров воды в сутки, в том числе для населения – 150 кубометров в сутки (протяженностью шесть километров). А второй - для жителей этого же населенного пункта мощностью 71 кубометр в сутки (протяженностью 3,5 километра). При этом в Актюбинской области 48 из 315 сельских населённых пунктов не обеспечены центральным водоснабжением", - отметила Годунова.

В своем докладе спикер также затронула вопрос несовершенства тарифной политики.

"Сегодня Казахстан занимает 11 место в мире по объёму потребляемой воды на душу населения из 179 стран, включенных в мониторинг Global Water Use. Аналитики связывают это с низкими тарифами и отсутствием мотивации потребителей экономить воду. Низкий тариф для Казводхоза на 2018-2023 годы, который был утверждён уполномоченным органом в два раза ниже заявленного, оказал существенное влияние на ухудшение финансового состояния и накоплению убытков предприятия. Такая ситуация не позволяет не только инвестировать в строительство новой инфраструктуры, но и содержать в надлежащем состоянии имеющуюся, а также повышать зарплату производственным работникам, которые вынужденно уходят из отрасли. Без пересмотра тарифов было уже невозможно", - сказала она.

Годунова напомнила, что в этой связи в ноябре 2023 года утверждены новые тарифы на предстоящий пятилетний период.