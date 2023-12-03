Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области

В селе Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области построили мост. Дело в том, что каждой весной паводки превращают населенный пункт в обитаемый остров – на несколько дней аул оказывается отрезанным от внешнего мира. Но в этом году половодье растянулось на месяц – жители обратились к журналистам. Все эти месяцы сельчане регулярно присылали видео о том, как продвигается работа. И буквально на днях они сообщили: мост готов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Теперь не боимся весны!"

Напомним, села Арбузинка и Петриковка, как и Красная Поляна, входят в Бирликский сельский округ в Сандыктауском районе. Но именно Арбузинка каждой весной, когда разливаются местные реки Жабай и Саркырама, страдает больше всех. Паводки отрезают его от центральной усадьбы, ведь в Красной Поляне сосредоточена вся цивилизация, прежде всего – медпункт и школа. Дети в этот период вынуждены либо пропускать занятия, либо жить там у родственников, пока "не откроется" дорога домой.

В обитаемый остров Арбузинка превращается обычно в среднем на десять – пятнадцать дней, но этой весной коллапс продлился более месяца. У сельчан, похоже, лопнуло терпение. Они обратились к масс-медиа. Местные рассказывают: проблема эта тянется уже без малого век – с 1925 года, когда образовался сам аул. С тех пор строили навесной, его периодически смывало. В последний раз так случилось в 2007-м. Об этом напоминают власти всякий раз, когда сельчане заводят речь, что пора бы построить переправу. Идеально – построить большой транспортный мост. Но "заводить комбайн ради одного колоска" – мягко говоря, нерентабельно. Это примерно полтора миллиарда, а в Арбузинке всего 187 жителей.

Сколько стоит жизнь, здоровье и спокойствие 187 человек? Созданный журналистами резонанс вдохновил народ и привлек внимание властей к маленькому аулу под Сандыктау. Аким Бирликского сельского округа Ансар Ибаев вспоминает: о перспективах решения проблемы у него интересовался и экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

"Мост этот мы построили бы в любом случае. Но в данной ситуации процесс вмешательства журналистов его ускорил. Пусть Аллах поможет людям безопасно по нему передвигаться. Может, мы построили бы в 2025 году, а тут вопрос заострился. Ермек Боранбаевич спрашивал", – отметил Ансар Ибрагимович.

Сельский глава напомнил, что людей никогда не оставляли один на один с весенней стихией: организовывали лодочную переправу, заранее обеспечивали запасом продовольствия и лекарств. Но это все равно не отменяет того, что в 21 веке люди остаются взаперти, без фельдшера и со слабой интернет-связью. Арбузинцы не хотели с этим мириться, и будущая весна для них впервые за много лет, хочется верить, будет спокойной. Но и теперь школьникам в дни разлива реки, дал понять аким, по-прежнему придется жить в соседнем селе у родственников.

"Ширина реки (Саркырама – прим. авт.) – 150 метров. Соответственно, это протяженность моста. Он навесной, не транспортный. Обычный деревянный мост для экстренных случаев. То есть автомобили по нему не могут ездить, люди пешком будут ходить. Продукты можно завезти, больного транспортировать. Покойника, как в прошлогоднем нашумевшем видео, не придется на лодке перевозить. Но скажу больше: я как аким переводить по нему детей разрешения не дам. Потому что у нас степная зона, роза ветров, 265 дней в году – ветер. И переводить детей на четырехметровой высоте над бурлящей речкой – очень опасно. Весной, когда был ажиотаж после вашей публикации, я об этом говорить не мог: меня бы заклевали. Но до половодья я соберу сход и предупрежу население", – подчеркнул Ансар Ибаев.

Хочется верить, что жители прислушаются, и будут соблюдать все меры предосторожности. Мост должен облегчить жизнь аульчан, а не стать причиной трагедий.

"Пусть власти слышат свой народ!"

Строительство моста "под ключ" обошлось в 15 миллионов тенге – вместе со строительными материалами и работой подрядчика. Эту сумму собрали три местных хозяйствующих субъекта – в рамках государственно-частного партнерства.

"Львиную долю – 10 миллионов тенге – выделил из собственных средств наш постоянный спонсор, глава крупного сельскохозяйственного предприятия Магомед-сали Абуев. И по два с половиной миллиона сложились сельхозпредприниматели Адам Абдаев, он житель Арбузинки, и Роман Дошаев (Красной Поляны). За это им низкий поклон и наша безмерная признательность. Потому что, как я объяснял Вам весной, сделать это на бюджетные деньги было невозможно. Ведь моста нет на балансе. Приезжало районное руководство, смотрели, выбрали самое быстрое решение проблемы – навесной. Затем нашли ребят с техникой, они вырыли три котлована. Трубы там высотой в шесть метров – по два закопано в землю, четыре – над уровнем по рельефу. Три ножки сделали, затянули тросы", – уточнил аким сельского округа.

Мост строили два с половиной месяца.

"Люди очень довольны, благодарят все. Не знаю, все ли их устроит, весна покажет. Но и они сами молодцы, не оставались в стороне. Не говорили: вынь да положь. Проезжая мимо строителей, каждый старался остановиться и помочь, чем может – закинуть камни, поднять плиту, перенести доски", – отметил Ибаев.

"Мост получился очень хороший, качественный, надежный. Он нам был жизненно необходим! Теперь нам половодье – не помеха, мы сможем свободно передвигаться", – отметил житель села Арбузинка Абуталип Асхабов.

"Нам построили отличный, надежный мост. Теперь мы можем в любое время выехать в больницу за лекарствами, продуктами", – поблагодарил Абдул Гербаев.

Водопровод и дороги

Две другие серьезные проблемы в Бирликском сельском округе касаются водоснабжения и дорог. Обе будут решатся, обещал Ансар Ибаев.

Забегая вперед, отметим, что водопровод планируется строить на все три села.

"Когда был ажиотаж с мостом, кто-то попутно обвинил, мол, акиму дали сорок миллионов на укладку асфальта в Красной Поляне, а он их заныкал. Куда делся асфальт? – прямой упрек в мой адрес. Дело в том, что в Минэкономики поинтересовались: почему вы собираетесь класть асфальт на 120 млн в Красной Поляне, если мы вам через год даем 504 млн на водопровод? Это же не хозяйский подход, вы же потом перекопаете асфальт. Я стал звонить экс-акиму области, тот – акиму района. Мы согласовали, написали ходатайство, что от этих денег отказываемся", – пояснил Ансар Ибрагимович.

Работы по водопроводу уже ведутся, на сегодня, по словам сельского акима, освоено 96 млн тенге. Этот проект позволит обеспечить качественной питьевой водой все три аула Бирликского сельского округа. Аким уточнил и сроки.

"Дорог на балансе нашего округа нет. Я поехал в район, написал заявление в земельную комиссию – 2,5 га земли, пять километров всех дорог села Красная поляна. В ноябре я поставил их на "бесхоз", через год – в ноябре 2024-го районный суд признает, что у этих дорог нет хозяина. После этого они будут автоматически оформлены на аппарат акима, то есть я буду иметь право просить деньги на дороги своего села. Эти нюансы население не понимает. Получу земельный акт, потом техпаспорт на эти дороги. В сентябре 2024-го закончим водопровод, в этом же году начнем проектно-сметную документацию, чтобы в 2025 году положить асфальт в Красной Поляне", – разводит руками собеседник.

Напомним, общая сумма проекта по строительству водопровода – 504 млн тенге, деньги выделены из республиканского бюджета.

"Сейчас у каждого дома своя колонка, мы сидим на грунтовых водах. Нормальная вода, но дает осадок, собирается налет такой белый. После запуска водопровода в каждом доме будет чистая, свежая, качественная вода.

Люди вроде об этом и знают, но относятся скептически. 96 миллионов из денег на водопровод уже освоено, но они твердят: мол, да не сделают, бросят, сказки все это. В 2025 году в июле подходит срок моего акимства, там до пенсии рукой подать. Хочу уйти на заслуженный отдых с чистой водой, хорошими дорогами и чистой совестью", – поделился Ансар Ибаев.

Аким также уточнил, как будет решаться проблема с интернетом.

"Есть смета на первое полугодие 2024 года – на охват оптико-волоконной связью всех трех сел. Потому что в Красной Поляне кабельный интернет есть, а в Петриковке и Арбузинке – нет. В семи километрах от Бирликского округа расположен Широковский, там идет оптико-волокно из района на другие села, эта линия будет заходить к нам. Я связывался онлайн с министром цифрового развития Багдатом Мусиным, думаю, вопрос решится", – заверил Ансар Ибрагимович.

Напомним, Бирликский сельский округ с населением в 1 102 человека известен тем, что его жители много лет назад отказались от алкоголя. Также здесь по религиозным мотивам не держат собак. Недавно жители трех аулов высказали инициативу переименовать Красную Поляну – в Бирлик (единство), Петриковку – в Тумар (оберег, талисман), Арбузинку – в Аккент (священное место: здесь расположено кладбище). Люди надеются, депутаты и ответственные госорганы поддержат их идею.

Фото и видео Асель Турар.