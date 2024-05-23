Проблемой неэффективности скрининговых программ в Казахстане обеспокоена сенатор

Оборудования для скринингов нет, а деньги на проведение таких осмотров все равно осваиваются. Как проводятся такие скрининги? Вопросами о неэффективности программ выявления заболеваний в своём депутатском запросе задалась сенатор Айнур Аргынбекова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам парламентария, в Казахстане скрининги проводятся в рамках государственных программ, которые меняются почти каждые два года, что затрудняет оценку их реальной эффективности. Вместе с тем, при миллиардных затратах выявляется лишь небольшое количество больных.

"В 2023 году было осмотрено более 7,5 млн человек, выделено 22,5 млрд тенге, а выявляемость составила - на артериальную гипертонию 5%, сахарный диабет – 0,9 %, глаукома – 0,3 %. Поэтому необходимо проводить скрининги с доказанной эффективностью, следуя принципу ВОЗ "скрининговая программа должна соответствовать текущим ресурсам системы здравоохранения страны". Например, скрининг на раннее выявление колоректального рака, который на сегодня вышел на второе место по распространённости и смертности в Казахстане, проводится с 2013 года, однако до сих пор сохраняется дефицит оборудования, а то, которое имеется требует обновления. В частности, модернизация областей колоноскопами планируется только с 2025 по 2027 годы. Тогда как сейчас проводят обследования?", - сказала Айнур Аргынбекова.

Кроме того, сенатор отметила, что пациенты не могут пройти все необходимые обследования в одной клинике из-за расположения лабораторий в разных местах. Также проблемой является недоступность скринингов для 3,5 млн незастрахованных людей, так как эти обследования не входят в гарантированный пакет медицинской помощи.