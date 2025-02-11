Проблема с экспортом сельхозпродукции в Россию решена – Минсельхоз
Были вопросы по зерновым, бобовым и масличным культурам.
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Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров сообщил о положительном решении ключевых вопросов, связанных с экспортом казахстанской сельскохозяйственной продукции в Россию, передает BaigeNews.kz.
По словам Сапарова, для урегулирования ситуации он лично посетил Москву, где провел встречи с министром сельского хозяйства РФ и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.
"Вопросы по зерновым, бобовым и масличным культурам решены. Сейчас вагоны на перевалках не задерживаются, как это было раньше. Мы оперативно решили эту проблему и наладили экспорт", — отметил Сапаров.
Он добавил, что остаются нерешёнными лишь вопросы, связанные с поставками цветов, которые требуют реэкспорта из третьих стран.
"Думаю, этот вопрос тоже решим в ближайшие дни, максимум за 10 дней. Сейчас приводим документы в порядок, а по остальным вопросам всё урегулировано", — подчеркнул министр.
Кроме того, Сапаров рассказал о дополнительных требованиях российских властей, связанных с загрузкой судов без перевалки.
"Вы понимаете, чтобы загрузить судно сразу, нужно несколько сотен вагонов, и это влечёт большие простои. Поэтому в январе я снова поехал и добился разрешения на перевалку. Сейчас экспорт идёт нормально", — сообщил он.
Айдарбек Сапаров отметил, что Казахстан работает параллельно над поиском альтернативных рынков сбыта, чтобы обеспечить конкурентную среду. По его словам, через страны Прибалтики налаживается выход на европейский рынок.
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