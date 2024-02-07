Проблем там немало - Токаев о железнодорожной отрасли
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, перечислил проблемы, имеющиеся в железнодорожной отрасли Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.
"А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка. Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети (1,3 тыс. км к 2028 году). Предстоит провести тотальную цифровизацию процессов, что позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства", - считает президент.