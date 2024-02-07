Проблем там немало - Токаев о железнодорожной отрасли

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, перечислил проблемы, имеющиеся в железнодорожной отрасли Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.