Пробки в Астане достигли 7 баллов

Сильные заторы на дорогах наблюдаются на левобережье города, передаёт BaigeNews. По проспектам Мангилик ел, Кабанбай батыра и по пересекающим их улицам интенсивное движение и пробки. Улица Сарайшык от проспекта Турана до проспекта Момышулы полностью отмечена черным цветом – здесь идут ремонтные работы до 17 июня.

"На улице Сарайшык на участке от проспекта Б.Момышулы до проспекта Туран с 21:00 13 июня до 06:00 17 июня текущего года планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – говорится в сообщении акимата.

Как сообщает акимат столицы, пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала также полностью перекрыто. Кроме того, проезд по проспекту Кабанбай батыра от Улы Дала до Хусейн бен Талал ограничен. Работы планируется завершить вечером 14 июня 2024 года.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. При этом отмечаем, что, учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение. Часть работы уже завершена", – сообщили в столичном акимате.

По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 7 баллов.