Пробки в Алматы: для разгрузки проспекта аль-Фараби запустили реверсивное движение

Ремонт дороги на проспекте аль-Фараби в Алматы спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты возмущены организацией работ и требуют, чтобы все необходимое с полотном выполняли ночью. В акимате города отреагировали на жалобы, передаёт BaigeNews.kz.

В администрации сообщили, что 12-13 июля для увеличения пропускной способности по проспекту аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай запустят реверсивное движение

"С 6:00 до 15:00 организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении однополосное движение. С 15:00 до 21:00 – двухполосное движение в западном направлении, однополосное в восточном направлении. Во избежание ДТП с 21:00 движение в восточном перекроют полностью. Проезд будет по улице Жарокова в северном направлении. Выезд с Ремизовки на проспект аль-Фараби организуют через южную парковочную зону "Есентай-Молл", - сообщили в акимате.

В пресс-службе уточнили, что для обеспечения безопасности участников движения работают шесть экипажей патрульной полиции, также установлены знаки ограничения скорости - 40 километров в час. Разделение по полосам обозначается конусными светоотражающими фишками. Транспортные потоки разделят металлическими турникетами.