Пробки образовались в пунктах пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

О сложностях в работе пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе сообщили в Пограничной службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В пункте пропуска "Жибек жолы" на границе с Республикой Узбекистан отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств. Это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк" на сопредельной территории. Также информируем, что в настоящее время пункт пропуска "Капланбек" закрыт из-за ремонтных работ. В свою очередь, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт" движение лиц и транспортных средств ограничено", - сказано в сообщении.