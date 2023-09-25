Пробки на казахстанско-российской границе прокомментировали в КНБ РК
Вчера, 20:38
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Вчера, 20:38Вчера, 20:38
470Фото: https://yandex.ru/maps/Shapito Show G
О работе пунктов пропуска на казахстанско-российской границе высказались в КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области. В настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано. Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
В ведомстве обратились к казахстанцам с просьбой доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.
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