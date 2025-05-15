Ключевой пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе оказался перегружен: на въезд ожидают сотни фур. Особенно остро проблема проявилась в феврале и марте 2025 года, когда фактическая пропускная способность составляла лишь 15% от заявленного лимита, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуация вызвала тревогу среди представителей бизнеса и транспортной отрасли. В ответ Национальная палата предпринимателей "Атамекен" провела совещание с участием более 140 представителей бизнеса, госорганов и логистических компаний. Главной темой обсуждения стала система электронной очереди CargoRuqsat, которая, по мнению перевозчиков, требует срочной доработки.

"Мы поддерживаем цифровизацию, но перевозчики жалуются, что не могут попасть даже в электронную очередь. Очереди на границе растянулись на недели, а бизнес теряет деньги", — заявил заместитель председателя Правления НПП Мурат Амрин.

Проблему усугубляет искусственное ограничение — через CargoRuqsat ежедневно пропускается не более 550 автомобилей, в то время как мощность пункта "Нур Жолы" позволяет оформлять до 2 500.

Также выявлена высокая доля неиспользованных броней — более 32%. Это снижает эффективность системы и вынуждает перевозчиков обращаться к платным услугам, нарушая принципы равного доступа. На практике к "ускоренным" слотам получают доступ не только грузы особой важности, но и те, кто может позволить себе оплату.

"Ограниченное число слотов нужно использовать по назначению. А у нас 20–30% броней просто “сгорают” — водители не приезжают", — отметил Сайран Медеров, исполнительный директор Национальной ассоциации перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов РК.

Кроме технических проблем с системой, бизнес указывает и на инфраструктурные ограничения, а также на сбои в информационной системе "Кеден" и задержки на китайской стороне. Компании также жалуются на новые правила получения международных бланков разрешения, включая сокращение срока выезда до 30 дней и привязку документов к VIN-коду транспорта.