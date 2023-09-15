Пробки из большегрузов образовались на границе Казахстана с Кыргызстаном

Более 100 машин скопились на границе Казахстана с Кыргызстаном. В Управлении информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ КР прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"15 сентября в пунктах пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР) и "Карасуу-автодорожный" (РК) зафиксировано скопление грузовых транспортных средств. В очереди на выезд из Кыргызстана находятся 140 машин. Со стороны Казахстана - 40 машин. Причиной скопления является характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны", - сообщили в пресс-службе КНБ Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что никаких ограничений ни с кыргызской, ни с казахстанской стороны нет. Пункты пропуска двух государств функционируют в штатном режиме.