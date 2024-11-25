Пробка из грузовиков образовалась на границе Казахстана с Узбекистаном

В пункте пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекистанском участке госграницы образовалась очередь из более 400 грузовиков, ожидающих выезда за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Комитете госдоходов заявили, что причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги "Даут-Ата – Конырат" (400 км) в Республике Узбекистан, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств.