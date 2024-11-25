Пробка из грузовиков образовалась на границе Казахстана с Узбекистаном
В Комитете госдоходов назвали причину случившегося.
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В пункте пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекистанском участке госграницы образовалась очередь из более 400 грузовиков, ожидающих выезда за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Комитете госдоходов заявили, что причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги "Даут-Ата – Конырат" (400 км) в Республике Узбекистан, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств.
"Несмотря на проектную пропускную способность пункта, составляющую 150 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, в условиях реконструкции "Тажен" обеспечивается пропуск 200-250 грузовых машин на выезд. Рекомендуем перевозчикам планировать маршруты с учётом возможных задержек или выбирать альтернативные пути для перевозки товаров, чтобы избежать длительного времени ожидания на границе", - отметили в КГД.