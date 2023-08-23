  • 23 Августа, 17:17
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Пробирки с муравьями пытались провезти в Казахстан из Италии

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минфин Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: минфин

В Международном аэропорту Алматы пресечен незаконный ввоз посылки с муравьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство финансов РК.

"В Международном аэропорту Алматы при осуществлении таможенного контроля в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий были обнаружены 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно муравьями", - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту направлены в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.

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