Пробирки с муравьями пытались провезти в Казахстан из Италии

В Международном аэропорту Алматы пресечен незаконный ввоз посылки с муравьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство финансов РК.

"В Международном аэропорту Алматы при осуществлении таможенного контроля в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий были обнаружены 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно муравьями", - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту направлены в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.