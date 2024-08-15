Пробил капот и разбил стекла: как быть пострадавшим от града автовладельцам

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как быть астанчанам, чье имущество пострадало из-за града, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Инцидент произошел на прошлой неделе.

"Надо действовать в рамках закона. Действительно, был град, вы видели размер этих градин - они были действительно достаточно большие. Есть пострадавшие люди, есть и жилье пострадавшее, и машины пострадавшие. Это имущественные отношения и в соответствии с законом и авто страхуются, в том числе против погодных явлений. Сейчас страховые компании должны отработать", - сказал Женис Касымбек.

По его словам, если в договорах эти условия прописаны, то страховщики обязаны компенсировать ущерб.

Он же рассказал, в каком случае в ситуацию могут вмешаться власти.

"Если таких условий нет, то с учетом того, что это был форс-мажор, мы обратились сейчас в органы ЧС - подтвердить или не подтвердить эти погодные условия, что при этих погодных условиях есть, например, обязательства по возмещению. В случае, если, например, мы получим соответствующее подтверждение, то согласно законам, акимат будет вмешиваться в эту ситуацию. Пока только договорные отношения со страховыми компаниями", - резюмировал аким Астаны.

Ранее сообщалось, что во время непогоды пострадали несколько человек. Им понадобилась помощь медиков.