В Актау выявлено фиктивное исполнение общественных работ осужденными, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратура провела проверку соблюдения порядка исполнения общественных работ 87 осужденными, состоящими на учете в службе пробации.

Исполнение работ было предусмотрено в местах, определенных городским акиматом.

В ходе проверки установлено, что 8 осужденных фактически не исполнили наказание в полном объеме, однако в табелях учета проставлены отметки о выполнении работы.

Данная ситуация стала возможной в результате некачественного контроля со стороны структурного подразделения МИО, необеспечившего проверку фактического исполнения работ.

По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела "Жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Актау.