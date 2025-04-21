Пробация в Актау провалилась: Осужденные не выполняли общественные работы
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В Актау выявлено фиктивное исполнение общественных работ осужденными, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратура провела проверку соблюдения порядка исполнения общественных работ 87 осужденными, состоящими на учете в службе пробации.
Исполнение работ было предусмотрено в местах, определенных городским акиматом.
В ходе проверки установлено, что 8 осужденных фактически не исполнили наказание в полном объеме, однако в табелях учета проставлены отметки о выполнении работы.
Данная ситуация стала возможной в результате некачественного контроля со стороны структурного подразделения МИО, необеспечившего проверку фактического исполнения работ.
По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела "Жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Актау.
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