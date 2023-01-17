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biss.kz Сегодня, 13:10
234
Сегодня, 13:10
234
Фото: biss.kz

Про изменение пенсионного возраста для шахтёров высказался Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался об изменении пенсионного возраста для шахтёров. Он сообщил, что является сторонником раннего выхода на пенсию казахстанцев, которые работают в тяжёлых условиях труда, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что в рамках работы с министерством труда и социальной защиты по урегулированию возраста их выхода на пенсию лично общался с горняками Анненской шахты во время поездки в Карагандинскую область и выслушал все их вопросы.

"В целом я могу сказать, что зарплата у шахтёров именно данного предприятия ("Казахмыса" - ред.), она довольно-таки высокая, средняя составляет более 700 тысяч тенге. Некоторые получают и за миллион, но это, конечно, зависит ещё от уровня сложности и опасности работы. Весьма непростые условия труда и не хватает там воздуха, есть определённый запах, токсичные выбросы есть какие-то. Впечатлил, конечно, масштаб, техника, но я вам скажу, что предприятие "Казахмыса", данная шахта, в целом в хорошем состоянии, было бы, конечно, интересно посмотреть именно угольные шахты в городе Шахтинск Карагандинской области, но я думаю, мы туда в будущем ещё спустимся, посмотрим", — сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания правительства РК.

Журналисты поинтересовались, будет ли он сторонником изменения пенсионного возраста для шахтеров, министр ответил: "Думаю, да". 

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#пенсионный возраст #шахтеры
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:10
234
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