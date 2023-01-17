Про изменение пенсионного возраста для шахтёров высказался Куантыров

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался об изменении пенсионного возраста для шахтёров. Он сообщил, что является сторонником раннего выхода на пенсию казахстанцев, которые работают в тяжёлых условиях труда, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что в рамках работы с министерством труда и социальной защиты по урегулированию возраста их выхода на пенсию лично общался с горняками Анненской шахты во время поездки в Карагандинскую область и выслушал все их вопросы.

"В целом я могу сказать, что зарплата у шахтёров именно данного предприятия ("Казахмыса" - ред.), она довольно-таки высокая, средняя составляет более 700 тысяч тенге. Некоторые получают и за миллион, но это, конечно, зависит ещё от уровня сложности и опасности работы. Весьма непростые условия труда и не хватает там воздуха, есть определённый запах, токсичные выбросы есть какие-то. Впечатлил, конечно, масштаб, техника, но я вам скажу, что предприятие "Казахмыса", данная шахта, в целом в хорошем состоянии, было бы, конечно, интересно посмотреть именно угольные шахты в городе Шахтинск Карагандинской области, но я думаю, мы туда в будущем ещё спустимся, посмотрим", — сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания правительства РК.

Журналисты поинтересовались, будет ли он сторонником изменения пенсионного возраста для шахтеров, министр ответил: "Думаю, да".