pro-dachnikov.com

Мировые продажи односолодового виски стоимостью свыше тысячи фунтов за бутылку на аукционах за последние 12 месяцев сократились на 7%, до 27 млн фунтов стерлингов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Financial Times.

Это рекордное падение с 2012 года, не считая ковидного 2020 года, когда многие аукционы были закрыты, отмечает газета. В 2022 году продажи элитного виски подскочили на 19%.

Отчасти сокращение продаж виски вызвано замедлением спроса в Китае, важном рынке для товаров класса "люкс".

Негативная динамика фиксируется и в более доступном сегменте: продажи бутылок стоимостью 100 фунтов за указанный период не изменились в денежном выражении, несмотря на увеличение объема на 17%.

Ранее производитель алкогольных напитков Diageo, которому принадлежит бренд виски Johnnie Walker, предупредил о снижении прибыли во втором полугодии 2023 года из-за слабых продаж в Латинской Америке, а Ассоциация шотландского виски (Scotch Whisky Association) сообщила о сокращении экспорта в первом полугодии на 3,6% в стоимостном выражении.