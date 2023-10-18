Призывников-срочников проводили в Астане
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Министерство обороны организовало республиканскую акцию "Ел қорғау – нағыз ерлер ісі", передаёт BaigeNews.kz.
В ходе военно-патриотической акции "Ел қорғау – нағыз ерлер ісі" состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу.
На церемонии "Аманат" увольняемые в запас солдаты передали призывникам щит и меч, символизирующие воинскую доблесть, мужество и отвагу.
В торжественной обстановке военнослужащим срочной службы, увольняемым в запас, были вручены сертификаты, дающие право поступить в вуз.
Напомним, с прошлого года Минобороны предоставляет кредитные каникулу и образовательные льготы, позволяющие получить высшее образование после службы в армии без сдачи ЕНТ.
Также министерство организовало выставку военной техники и вооружения, военной формы и экипировки, а также представило разработки в области робототехники воспитанников кружков Smart Sarbaz.
"Профессия военного почетная, но нелегкая. Она обязывает без колебаний встать на защиту Родины в трудный для нее час. Сегодня в рядах Вооруженных сил служат такие же, как вы, молодые люди. Осваивая военное дело, они закаляются физически, укрепляют свой дух, становятся мужественными и уверенными в себе. Стране нужны молодые люди с активной жизненной позицией. Всегда помните, ваш личный успех – это успех ваших родителей, родных и близких, ваших семей, а значит успех нашей страны", – подчеркнул заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
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