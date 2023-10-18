Призывников-срочников проводили в Астане

Министерство обороны организовало республиканскую акцию "Ел қорғау – нағыз ерлер ісі", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе военно-патриотической акции "Ел қорғау – нағыз ерлер ісі" состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу.

На церемонии "Аманат" увольняемые в запас солдаты передали призывникам щит и меч, символизирующие воинскую доблесть, мужество и отвагу.

В торжественной обстановке военнослужащим срочной службы, увольняемым в запас, были вручены сертификаты, дающие право поступить в вуз.

Напомним, с прошлого года Минобороны предоставляет кредитные каникулу и образовательные льготы, позволяющие получить высшее образование после службы в армии без сдачи ЕНТ.

Также министерство организовало выставку военной техники и вооружения, военной формы и экипировки, а также представило разработки в области робототехники воспитанников кружков Smart Sarbaz.