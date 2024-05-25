Призывники Алматы и Астаны принесли военную присягу

В воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны состоялся традиционный ритуал военной присяги для срочников весеннего призыва 2024 года. Мероприятие приурочили к 100-летию Халық қаһарманы,генерала армии Сагата Нурмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане присягу принимали у монумента "Отан қорғаушылар". Аналогичный церемониал для военнослужащих президентского полка "Батыр" прошёл в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.



Поддержать солдат-срочников пришли родные и близкие.

"Военнослужащие срочной службы СГО РК весеннего призыва 2024 отобраны из всех регионов и городов республиканского значения. До принятия присяги они прошли курс подготовки нового пополнения на полевых учебных центрах воинских частей. Ритуал приведения к Военной присяге является одной из важнейших воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину и безупречно выполнять обязанности воинской службы. Во время прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке", — сообщили в пресс-службе СГО.

В ведомстве отметили, что после принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач личного состава Сил особого назначения СГО РК. Молодые люди будут охранять эталоны Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, сопровождение протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Напомним, военнослужащим срочной воинской службы Сил особого назначения СГО РК может стать гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, имеющий рост от 180 до 195 см, образование не ниже среднего, физически здоровый. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

"Прохождение срочной воинской службы в рядах СГО РК станет хорошей школой мужества, благодаря которой молодой человек приобретает важные навыки и умения. Они станут неоценимым подспорьем в дальнейшем жизненном пути. Для молодых людей этот этап жизни может стать социальным лифтом, возможностью дальнейшего карьерного роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в дальнейшем стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов", — отметили в ведомстве.

В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.