Призывал людей к джихаду: жителю Шымкента вынесли приговор

Жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма, передаёт BaigeNews.kz. Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам.

"Т. обвинялся по части 1 статьи 256 и части 1 статьи 259 УК РК. Подсудимый через разные социальные сети распространял материалы по пропаганде терроризма. Кроме того, в целях организации террористической и экстремистской деятельности призывал людей к джихаду", - сообщили в суде.

Вина мужчины доказана собранными по уголовному делу документами.

Учитывая обстоятельства дела, суд посчитал справедливым назначение только реального лишения свободы, установил смягчающие обстоятельства в виде признания вины.

Судом Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено восемь лет лишения свободы.