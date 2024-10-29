  • 29 Октября, 23:41
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Призывал людей к джихаду: жителю Шымкента вынесли приговор

Сегодня, 22:37
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: baigenews.kz

Жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма, передаёт BaigeNews.kz. Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам.

"Т. обвинялся по части 1 статьи 256 и части 1 статьи 259 УК РК. Подсудимый через разные социальные сети распространял материалы по пропаганде терроризма. Кроме того, в целях организации террористической и экстремистской деятельности призывал людей к джихаду", - сообщили в суде.

Вина мужчины доказана собранными по уголовному делу документами.

Учитывая обстоятельства дела, суд посчитал справедливым назначение только реального лишения свободы, установил смягчающие обстоятельства в виде признания вины.

Судом Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено восемь лет лишения свободы.

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