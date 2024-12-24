В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели дело в отношении мужчины, обвинённого в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что подсудимый в июле 2024 года, находясь в бане в Шымкенте, встретившись с М., Е. и Ж., поддержав террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), пропагандировал призыв к участию в вооружённом джихаде, призывал стать шахидом и принять участие в хижрате", - сообщили в суде.

Подсудимый признал вину в полном объёме.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл признание вины и чистосердечное раскаяние.

А. признан виновным по части 1 статьи 256 УК РК, ему назначено пять лет лишения свободы.