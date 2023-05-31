Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН - МИД РК

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК прокомментировали запуск ракет КНДР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабах.

Казахстан, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, последовательно выступает за ужесточение международного режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Очередной запуск ракеты КНДР, зафиксированный утром 31 мая, не может быть расценён иначе, как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 мая Северная Корея запустила баллистическую ракету для вывода на орбиту первого космического спутника. Вскоре после запуска ракета развалилась и упала в море. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета быстро пропала с экранов радаров, её обломки действительно упали в Жёлтое море к западу от Корейского полуострова. Согласно анализу, ракета действительно предназначалась для запуска космического спутника.