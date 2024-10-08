Призыв народам мира объединиться прозвучал на заседании секретариата Съезда лидеров мировых религий

Генеральный секретарь Всемирного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн призвал все народы объединиться для поддержания порядка и благополучия человечества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Дэвид Рутштейн напомнил, что принятая по итогам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Декларация провозглашает общее понимание универсальных ценностей и некоторых основных принципов. Среди них особо выделяется отказ от всех предрассудков и особенностей, а также признание разнообразия человеческой расы, равенства между мужчинами и женщинами, доступ к образованию.

"Все народы, которые мы представляем, должны сыграть свою роль в достижении этих целей. Давайте объединимся со всеми, кто стал жертвой агрессии, кто жаждет прекращения конфликтов и распрей, кто надеется на достойную и благополучную жизнь, кто хочет завещать здоровый мир будущим поколениям. Давайте провозгласим всем людям принципы, которые укрепляют благородные цели, ради которых человечество было призвано к существованию вселюбящим творцом", - сказал Рутштейн на мероприятии в Астане.

Он добавил, что благополучие человечества, его мир и безопасность недостижимы до тех пор, пока не будет прочно установлено его единство.