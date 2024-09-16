Призёры Паралимпиады раскрыли секреты подготовки к Играм в Париже

Премьер-министр Олжас Бектенов от имени президента вручил государственные награды призёрам XVII летних Паралимпийских игр и их тренерам. Сборная Казахстана по итогам Игр в Париже установила исторический рекорд, завоевав девять медалей - две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. В интервью BaigeNews.kz атлеты рассказали об участии в главных соревнованиях четырёхлетия, а также поделились эмоциями после награждения.

Пловец Нурдаулет Жумагали на Паралимпиаде в Париже стал обладателем серебряной медали. Три года назад на Играх в Токио он завоевал "бронзу". Спортсмен поделился, что за три года его подготовка претерпела значительные изменения. Это позволило ему достичь лучших результатов.

К тренировкам Нурдаулет привлёк дополнительного тренера.

"Моя подготовка изменилась. У меня есть личный тренер, и я также обратился к специалисту с большим опытом. Он имеет обширные знания и ранее тренировался с атлетами из России. Наши совместные сборы стали для меня хорошей конкурентной практикой", — рассказал Нурдаулет.

Он отметил, что организация Паралимпиады в Токио была значительно лучше, чем в Париже. Во Франции, по словам Нурдаулета, условия питания и уровень внимания со стороны волонтёров оставляли желать лучшего.

"В Токио, несмотря на карантин в 2021 году, условия были более комфортными. Там волонтёры действительно помогали нам на максимуме. В Париже же возникали с этим проблемы. Что касается питания, то меню было очень скудным: за две недели нам почти не меняли рацион, и мы ели одни и те же блюда", — добавил он.

Нурдаулет рассказал, что ему понравился Париж. После соревнований у него было несколько дней на прогулки по городу и осмотр достопримечательностей. Запомнилось и то, как тепло встретили команду в Астане.

"Мне было очень приятно, что нас встретили настолько радушно. Я приехал в аэропорт, поблагодарил всех, кто нас встречал. Получил награды, и это придаёт мне дополнительную мотивацию. Хочу восстановиться и продолжать тренироваться. В следующем году у нас Азиатские игры, а затем Лос-Анджелес. Я собираюсь серьезно подготовиться к этим событиям", - заключил Нурдаулет Жумагали.

Дзюдоистка Даяна Федосова завоевала бронзовую медаль. Для неё это уже вторая Паралимпиада.

"Моя первая Паралимпиада прошла в Токио, где мне удалось получить квоту и занять седьмое место. Это был важный опыт, который я использовала для своего дальнейшего развития. За время, прошедшее с тех пор, я смогла значительно улучшить свои навыки. В течение трёх лет я интенсивно готовилась и сумела завоевать лицензию на участие в Паралимпиаде, что и привело меня к получению этой заветной бронзовой медали", — с гордостью рассказала спортсменка.

Даяна занимается парадзюдо четыре года и признаёт, что путь к наградам был непростым. Каждая её соперница была достойным противником, готовым к серьёзной борьбе.

"У всех моих соперниц был высокий уровень подготовки, значительный опыт и отличная физическая сила. Я была самой молодой участницей в своём весе, и мне было тяжело с ними справляться. Однако благодаря упорству и трудолюбию мне удалось пробиться к наградам", — отметила она.

Спортсменка также поделилась своими впечатлениями о Паралимпиаде в Токио, которая оставила у нее более положительное впечатление.

"Организация Паралимпиады в Париже несколько разочаровала. Мне кажется, что даже Азиатские игры в Китае были организованы на более высоком уровне", — добавила она.

Несмотря на трудности, Даяна полна решимости двигаться дальше. Она мечтает о золотой медали и планирует продолжать усердные тренировки, чтобы достичь своей цели.

"Я готова работать ещё усерднее и сделаю всё возможное, чтобы доказать себе и всем, что я могу добиться большего", — заключила она.

Ранее съемочная группа BaigeNews.kz посетила Паралимпийский тренировочный центр, чтобы увидеть в каких условиях и на каких тренажёрах спортсмены готовились к Играм в Париже.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова