Призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже Гусман Кыргызбаев и Александра Ле приняли участие в экологическом марафоне в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, субботник прошёл в рамках акции "Алматы – наш общий дом".

Бронзовый призёр по дзюдо Кыргызбаев помог очистить территорию вокруг своей школы, подчеркнув важность таких инициатив.

Бронзовая медалистка по стрельбе Ле также поддержала акцию.

"Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить чаще. Если каждый житель города будет заботиться об экологии, жизнь в мегаполисе станет комфортнее", — отметила она.

По словам спортсменов, экологический марафон стал не только возможностью очистить город, но и способом популяризации здорового образа жизни.

Олимпийцы своим примером вдохновили молодежь и напомнили о важности ответственности за окружающую среду.

Напомним, дзюдоист Гусман Кыргызбаев в Париже завоевал олимпийскую "бронзу" в весе до 66 килограммов. Он впервые принимал участие в Олимпиаде. А казахстанская команда по пулевой стрельбе, в которую входила Александра Ле, принесла стране первую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже.