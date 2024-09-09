Призёр Олимпиады Нариман Курбанов женился. Чем известна его избранница

Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже гимнаст Нариман Курбанов женился. Его избранницей стала Аида Бауыржанова. Что известно о жене титулованного спортсмена, читайте в материале BaigeNews.kz.

Была в шаге от лицензии на Игры в Париже

Аиде Бауыржановой 26 лет, она родом из Астаны. С четырёх лет занимается спортивной гимнастикой. К профессиональным тренировкам приступила с семи лет.

Её международный дебют состоялся на чемпионате Азии среди юниоров в 2012 году, где команда Казахстана заняла четвёртое место. В индивидуальном зачёте Аида была четвёртой в многоборье. В 2013 году она перешла на взрослый уровень и приняла участие в Кубке вызова в Андаме и Кубке Воронина.

На чемпионате Азии в 2015 году Бауыржанова внесла весомый вклад в завоевание командой Казахстана пятого места. В индивидуальном зачёте она была тринадцатой в многоборье. Позже в том же году она дебютировала на чемпионате мира. А затем из-за травмы локтя не могла участвовать в соревнованиях на протяжении трёх лет.

Возвращение на международную арену состоялось на Азиатских играх в 2018 году.

Последние годы карьеры гимнастки стали особенно успешными. На Играх исламской солидарности в Турции в 2022 году Аида завоевала три медали: "золото" в вольных упражнениях, "серебро" в упражнениях на бревне и "бронзу" на брусьях.

На чемпионате Азии в Ташкенте Аида заняла третье место в финале вольных упражнений. Ранее на этом чемпионате Бауыржанова финишировала четвёртой в многоборье, остановившись в шаге от олимпийской квоты. Ей не хватило всего 0,033 балла для получения лицензии.

"Когда от получения лицензии отделяют десятки баллов, минуты или метры, это легче пережить. Но труднее всего — вернуться в ритм после обидной неудачи, особенно когда сделал всё возможное, но остановился на грани мечты," — поделилась гимнастка в интервью пресс-службе Национального олимпийского комитета после турнира.

Обещать значит жениться

Как рассказывал в интервью Нариман, с 2018 года они с Аидой были друзьями. Прошло два-три года, прежде чем он решился сделать следующий шаг и предложить Аиде начать романтические отношения.

"Меня Аида уже заждалась, конечно. Я ей уже три года обещаю: вот, Олимпийские игры пройдут, подожди до Олимпийских игр и всё будет", - говорил гимнаст.

Предложение своей девушке Нариман сделал в конце августа.

В минувшие выходные состоялись проводы невесты. Фотографии и видео торжества опубликованы на странице пары в соцсетях. Мероприятие собрало близких и друзей, а также коллег-спортсменов.

Фото: Instagram/aida_bauyrzhanova