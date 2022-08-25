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currenttime.tv Сегодня, 17:38
107
Фото: currenttime.tv

Призы от министра обороны получат победители конкурса на лучший ролик для TikTok

Министерство обороны пожелало удачи военнослужащим-срочникам в конкурсе "Лучший ролик для приложения TikTok" на призы главы оборонного ведомства, сообщает Baigenews.kz.

10 сентября жюри выберет наиболее интересные продукты с наибольшим количеством просмотров и лайков.

"Победителями станут авторы, сумевшие емко, понятно и креативно раскрыть армейскую тему в ролике", заявили организаторы.

Голосуйте за участников конкурса в социальной сети TikTok (@Qazaq_Army).

 

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#армия РК #Министерство обороны РК #креатив
Сегодня, 17:38
107
Журналист

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