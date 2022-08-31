Призрака сняли в алматинских горах

Фото: instagram/mountains_lover_kz

В сети распространяется видео "призрака", запечатлённого в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт mountains_lover_kz.

Редкое явление запечатлели во время спуска с пика Советов - так называемый брокенский, или горный призрак.

Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из самолёта.

Это явление возникает, когда становится видна тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Известность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где оно встречатся особенно часто.

Отбрасывать такую тень могут не только люди, но и животные, деревья, сооружения и даже горы.