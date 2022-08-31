Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


instagram/mountains_lover_kz Сегодня, 02:04
71
Фото: instagram/mountains_lover_kz

Призрака сняли в алматинских горах

В сети распространяется видео "призрака", запечатлённого в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт mountains_lover_kz.

Редкое явление запечатлели во время спуска с пика Советов - так называемый брокенский, или горный призрак.

Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из самолёта.

Это явление возникает, когда становится видна тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Известность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где оно встречатся особенно часто.

Отбрасывать такую тень могут не только люди, но и животные, деревья, сооружения и даже горы.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 𝓚𝓸𝓷𝓼𝓽𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷 (@mountains_lover_kz)

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Алматы #климат
Сегодня, 02:04
71
Журналист

Рекомендуем

Наверх