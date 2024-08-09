Признавшийся в убийстве банкира бизнесмен Токмади выйдет из колонии по УДО

Суд удовлетворил ходатайство Муратхана Токмади, признанного виновным в убийстве банкира Татишева, об условно-досрочном освобождении, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением суда Конаева от 26 июля ходатайство М.Токмади об УДО - удовлетворено", - сообщили в пресс-службе суда.

Банкир, председатель "Банк ТуранАлем" Ержан Татишев убит 19 декабря 2004 года на охоте. В совершении преступления подозревали бизнесмена, друга Татишева - Муратхана Токмади.

В 2007 году Токмади признан виновным в причинении смерти по неосторожности в результате самопроизвольного выстрела ружья. Согласно первоначальной версии он совершил непреднамеренное убийство Ержана Татишева, за что приговорён к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии).

В 2017 году Токмади признался в том, что совершил убийство по заказу Мухтара Аблязова. 16 марта 2018 года суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы без конфискации имущества.