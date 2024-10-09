Признать сообщество “Феминита” экстремистской организацией призвал депутат

Депутат мажилиса Ринат Заитов направил запрос генеральному прокурору и председателю КНБ, в котором потребовал запретить деятельность ЛГБТ-сообществ, передает BaigeNews.kz.

Он считает влияние НПО "Феминита" отрицательным для казахстанского общества.

"С момента обретения независимости Казахстан распахнул свои двери, к нам начали приезжать как друзья, так и враги. Хотя мы и рады, что обрели друзей, вернули кандасов на родину. Однако наши враги хотят отравить нас изнутри своими злыми и грустными намерениями. Одно из них — сообщество ЛГБТ и “Феминита”. Злодейская организация мирового уровня, которая хочет уничтожить нашу молодёжь", - сказал депутат.

Заитов выразил обеспокоенность тем, что молодые люди принимают участие в мероприятиях организации. Подписанная депутатами петиция не принесла эффекта, и правоохранительные органы не предприняли ожидаемых мер, считает депутат.

"После этого извращенцы уверены, что их не накажут, они открыто заявили, что проведут курултай в Алматы. Почему мы должны сидеть сложа руки, когда приуменьшают почитаемое понятие курултая, на котором обсуждалась судьба страны и земли, улуса и нации? Почему бы не остановить эти феминистские развраты, которые подрывают значение и смысл национального курултая, который координировал сам глава государства? Кто стоит за ними? Кто выделяет им средства, и какова их конечная цель?" - сказал депутат.

Заитов считает, что правоохранительные органы должны также взяться за борьбу с ЛГБТ.