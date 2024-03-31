"Признание на высшем уровне серьёзности ситуации" – эксперт о совещании в Акорде

Итоги оперативного совещания по паводковой ситуации в Казахстане, которое провёл глава государства Касым-Жомарт Токаев, прокомментировал политолог Алмас Аубекеров.

Он напомнил, что на совещании основное внимание было уделено обсуждению мер по устранению последствий паводков и предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Глава государства выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Как отмечает Алмас Аубекеров, паводки 2024 года признаны одними из самых масштабных за последние годы. А президент критически высказался о действиях правительства и акимов в связи с паводковой ситуацией, подчеркнув необходимость серьезных реформ и управленческих изменений.

"Его критика подчёркивает требование активного и ответственного подхода к управлению кризисными ситуациями на всех уровнях власти. Обращение президента к пострадавшим от наводнений является важным шагом в контексте государственного управления и политической ответственности. Это демонстрирует признание на высшем уровне серьёзности ситуации и ответственности за возникшие недостатки в управлении чрезвычайной ситуацией. Такие действия подчеркивают готовность признавать ошибки и брать на себя ответственность за их исправление. Публичное признание проблем и обещание оказать материальную помощь также направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность и открытость власти в решении кризисных ситуаций, что является ключевым элементом в построении эффективной и ответственной государственной системы", – считает политолог.

Из-за паводковой ситуации в стране глава государства объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Абайской областей.