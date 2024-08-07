Призеры Олимпиады Нариман Курбанов, Александра Ле и Ислам Сатпаев вернулись на родину

Ранним утром 7 августа алматинский аэропорт вновь встречал призеров летних Олимпийских игр-2024 года. Домой вернулись серебряный призер главных соревнований четырехлетия по спортивной гимнастике Нариман Курбанов, а также бронзовые медалисты Игр Александра Ле и Ислам Сатпаев, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Военнослужащие Национальной гвардии и СОБР были первыми, кто встретил героев Олимпиады при выходе из таможенной зоны. Играл военный оркестр, представители силовых ведомств выстроились в живой коридор. Через оцепление пропустили родственников спортсменов. Где-то в стороне позволили стоять журналистам, также с нетерпением желавших поздравить героев страны и узнать из первых уст, как добывались награды в Париже.

Первым вышел Нариман Курбанов. Скромный алматинский парень, который под руководством своего папы и тренера в одном лице смог продолжить славные победные традиции алматинской спортивной (артистической) гимнастики, вписав свое имя в один ряд со знаменитыми гимнастами из Казахстана, выигрывавшими олимпийские медали во времена СССР.

Конечно, чтобы сравняться по достижениям с двукратным олимпийским чемпионом Валерием Люкиным или пятикратной олимпийской чемпионкой Нелли Ким, Нариману еще нужно немало потрудиться, но он уже вписал свое имя в историю, выиграв первую и, надеемся не последнюю олимпийскую медаль.

"У меня сейчас только начинается самый пик как для гимнаста моей специализации, я намерен остаться и добиться золотой медали. Хоть я и ожидал медаль, надежды были большими, все на меня вешали медаль заранее, но все равно до сих пор я не могу поверить, что это случилось, кажется что это сон. Посвящаю победу всему народу страны, это история. По комментариям, которые мне писали, я это понял в полной мере. Даже благодарности писали и рассказывали, сколько эмоций я принес завоевав медаль", - сказал Нариман Курбаноа.

Его тренер и папа Хусанжан Курбанов был не менее счастлив, чем сам призер. Еще бы- с 6 лет он воспитывал Наримана не только как сына, но и как будущего призера Олимпиады.

"На многих соревнованиях ему не хватало психологически, он готов, на тренировках делает свободно, а когда на оценку к судьям выйдет - все, дрожит. Сейчас конечно тоже дрожал, но уже не так. Он приобрел опыт и уже справляется с волнением. Уверенно делает. Я ему всегда говорю: надо быть уверенным, но не самоуверенным. Соперники все были знакомые, то он их выиграет, то они его", - сказал Хусанжан Курбанов.

Вспоминая финал Олимпиады, тренер отметил, что собраться и показать свой максимум Нариману помогло то, что он выступал первым по очереди.

"Я сказал ему: Нариман, сделай своё дело, а потом - всё, пусть соперники напрягаются. Когда оценку Наримана увидел 15, 433, я подумал, что такая оценка должна принести железно медаль", - добавил Хусанжан Курбанов.

Он отметил, что расслабляться Нариману некогда, в скором времени вновь нужно приступать к тренировкам, чтобы готовиться уже к следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Не меньше папы за сына переживала и мама. На протяжении всех этих 20 лет она всегда провожала и встречала их с тренировок и по-своему поддерживает двух самых родных людей.

"Ощущаю, конечно, радость за большой труд: папа-тренер, сын - спортсмен. Все разговоры только о спорте и на работе, и дома. В какой-то момент я уже дома попросила не говорить о спорте, но их не остановить. Я не так погружена в спорт, но хочу сказать, когда он выступал, у меня было волнение, я просто сжала кулачки за него и верила, что все получится. После выигрыша медали мне звонили родственники, друзья, друзья друзей, которых я не знаю, и все волновались, и были там бабушки, которым за 80, и в интернете незнакомые писали благодарность ему. Я всем благодарна, всему народу, всем, кто переживал", - поведала мама Наримана Курбанова Альфия.

Вслед за Курбановым к встречающим вышли и бронзовые призеры Олимпиады – стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев. Мама Александры рассказала нам, что ее единственная дочь занимается спортом с детства, она выигрывала медали чемпионатов континента, параллельно учится в университете.

Сама же Александра отметила, что сейчас неописуемо рада.

"Чувства и эмоции еще не утихли, через соцсети только осознали, что смогли прервать долгую тишь без медалей в пулевой стрельбе (в последний раз стрелки приносили стране медали Олимпиады в далеком 1996 году). Мы с Исламом доказали миру, что казахстанцы не только сильные но и меткие. В планах улучшать свою результативность и быть готовыми ко всем стартам. Посвящаю медаль всему Казахстану", - сказала Александра Ле.

Девушка напомнила, что ее вид спорта одним из первых выступал на Олимпиаде и стрелки – первые, кто завоевали медали на Играх и оказались в медальном рейтинге.

"Какое-то время наша медаль была одной из трёх в рейтинге, гордость переполняла, в нас верили и мы сделали то, что хотели. Сегодня в аэропорту я даже растерялась безумно приятно, что так тепло встречают. Мы соскучились, дома по-особому ощущается победа", - заверила девушка.

Отметим, что Ле могла выиграть еще одну медаль, но в индивидуальных состязаниях пара неудачных выстрелов отбросила ее на 6-е место.

"Она - молодец, мы в нее верили. Выход в финал и борьба в финале во втором упражнении - это тоже грандиозно. Ну не совсем получилось, но она не сдавалась и стремилась быть в призах. Конечно, это очень большое психологическое давление, потому что идёт борьба не просто на очки, а на десятые доли и, соответственно, сложно. Здесь должна быть очень высокоточная стрельба, а у них при небольшом волнении, естественно немножко не получается, немного может быть не справилась", - сказала Ольга Довгун.

Вспоминая 27 июля – день, когда стрелки открыли счет медалям Казахстана, Довгун отметила, что тогда вся команда воодушевилась.

"Ребята все неплохо выступили. Больше чем полкоманды вошли в десятку сильнейших, это достижение, тем более, что все молодые, и это первая их Олимпиада. Мы полностью омолодили состав и сейчас он начал давать результаты спустя три года. Это их первые большие победы, в дальнейшем сборная остаётся, никто никуда уходить не собирается, все продолжим работать", - заверила Довгун.

После торжественной встречи Нариман Курбанов со своей невестой, гимнасткой, Аидой, сели в белый лимузин и поехали домой.

Тем временем казахстанские болельщики продолжают следить за выступлением отечественных атлетов на Олимпиаде. Вечером 7 августа сразу два казахстанца – боксер Нурбек Оралбай и борец Демеу Жадраев, проведут финальные поединки. В кармане у них как минимум серебро.

Фото: Александр Шахбазов.