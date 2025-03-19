В Жамбылской области продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". В рамках инициативы пройдут конкурсы "Образцовый аул" и "Образцовый двор", направленные на повышение экологической культуры и благоустройство населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

В микрорайоне №5 района Аулиеата города Тараз состоялся конкурс "Чистый двор – чистый город". В ходе мероприятия жители провели уборку своих дворов, очищая территорию от мусора и благоустраивая пространства.

Исполняющий обязанности акима района Аулиеата М. Нурмаханов отметил значимость таких мероприятий:

"Чистота начинается с чистого двора. Сегодня в рамках акции "Таза Қазақстан" проводится конкурс среди жителей. Радует активное участие горожан в мероприятии. Уверен, что с помощью таких мер мы сможем сформировать экологическую культуру среди подрастающего поколения".

Подобные мероприятия были организованы и в других районах области. В частности, конкурсы "Чистый двор" прошли в городе Каратау Таласского района и городе Шу Шуского района, а конкурс "Чистый город" состоялся в Жанатасе Сарысуского района.

Кроме того, в текущем году в регионе запланирована реализация ряда экологических проектов. На работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению предусмотрено 8,3 млрд тенге. Эти средства направлены на содержание историко-культурных памятников, санитарную очистку, а также благоустройство парков и скверов.

С 1 марта в области объявлен весенний двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В марте-апреле пройдет экологическая акция "TazaLike", направленная на привлечение населения к улучшению городской среды.

На протяжении года в рамках акции "Таза Қазақстан" снова будут проведены конкурсы "Образцовый аул" и "Образцовый двор". Победители получат ценные призы.