Жамбылском районном суде вынесли приговор в отношении женщины, жестоко обращавшейся с приёмным сыном. Суд признал её виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

В декабре 2024 года жительница района, подозревая приёмного сына в краже миллиона тенге, потребовала вернуть деньги. После отрицательного ответа она схватила деревянную скалку и нанесла подростку множественные удары по телу.

На следующий день педагоги колледжа, заметив следы побоев, отвезли юношу в больницу. Медицинская экспертиза подтвердила, что подростку причинён легкий вред здоровью.

Женщина полностью признала вину. Подросток заявил, что не держит зла на приёмную мать и просил суд освободить её от наказания, однако жить с ней больше не намерен.

Суд учёл полное признание вины и наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка как смягчающие обстоятельства. Обвинение просило назначить 6 месяцев ограничения свободы — суд поддержал это ходатайство.

Дополнительно на осуждённую наложен запрет на любые формы общения с потерпевшим на срок 3 месяца: она не имеет права искать, преследовать, посещать его, звонить или вступать в контакт иным способом.

Приговор вступил в законную силу.